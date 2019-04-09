Азар отреагировал на песни фанатов "Вест Хэма" о том, что он уходит в "Реал"

Вингер "Челси" Эден Азар прокомментировал песни болельщиков "Вест Хэма" (2:0) о его уходе в "Реал".

"Они ошибаются. Сейчас я сосредоточен на "Челси". Нужно доиграть сезон, а там будет видно", - приводит слова Азара ВВС.

Ранее сообщалось, что "Реал" и "Челси" не могут согласовать сумму трансфера бельгийца. Мадридский клуб оценивает игрока в 100 миллионов евро, но "аристократы" требуют не менее 115 миллионов.

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