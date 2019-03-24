Азар отрицает наличие договорённости с "Реалом"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар заверил, что между ним и мадридским "Реалом" нет никаких договорённостей о трансфере.

"Всё это лишь слухи, в которых нет правды. Я сконцентрирован на предстоящем матче против сборной Кипра. Я думаю только об этом", - приводит слова звёздного бельгийца Sky Sports.

Ранее утверждалось, что Азар согласился перейти в "Реал" после личной беседы с главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом.

Контракт 28-летнего футболиста с "Челси" истекает летом 2020 года и он отказывается его продлевать.

В текущем сезоне Азар сыграл за "синих" 39 матчей, забил 16 голов и сделал 11 ассистов.

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