Азар отрицает наличие договорённости с "Реалом"

Теги челсиреал мадридэден азартрансферы

Азар отрицает наличие договорённости с "Реалом"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар заверил, что между ним и мадридским "Реалом" нет никаких договорённостей о трансфере.

"Всё это лишь слухи, в которых нет правды. Я сконцентрирован на предстоящем матче против сборной Кипра. Я думаю только об этом", - приводит слова звёздного бельгийца Sky Sports.

Ранее утверждалось, что Азар согласился перейти в "Реал" после личной беседы с главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом.

Контракт 28-летнего футболиста с "Челси" истекает летом 2020 года и он отказывается его продлевать.

В текущем сезоне Азар сыграл за "синих" 39 матчей, забил 16 голов и сделал 11 ассистов.

Не пропустите: Варан опроверг слухи о желании покинуть "Реал". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Анри - лучший легионер в истории Премьер-лиги

Анри - лучший легионер в истории Премьер-лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов