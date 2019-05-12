Азар ответил фанатам "Челси" на призывы продлить контракт

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Азар ответил фанатам "Челси" на призывы продлить контракт

Бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар получил награду лучшего игрока клуба по версии фанатов и ответил им на призывы о продлении контракта.

"Где ручка?" - приводят слова форварда AS.

Ранее сообщалось, что Азар хочет перейти в "Реал". Сумма трансфера может составить около 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Азар провел за "Челси" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Азар - лучший игрок сезона в "Челси" по версии одноклубников. | http://soccernews.ru
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