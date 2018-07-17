Азар озвучил свои финансовые требования "Реалу"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар озвучил свои финансовые требования мадридскому "Реалу", который заинтересован в его подписании.

Так, по сведениям испанской прессы, 27-летний бельгиец запросил у королевского клуба оклад в размере 20-ти миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Азар забил 17 мячей и сделал 13 результативных передач в 52 матчах за "Челси".

Напомним, Роберто Мартинес анонсировал уход Азара из "Челси". | soccernews.ru