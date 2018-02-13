Азар озвучил задачи "Челси" на текущий сезон

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Азар озвучил задачи "Челси" на текущий сезон

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар озвучил задачи своей команды на текущий сезон.

"Мы должны пробиться в полуфинал Лиги Чемпионов. Также было бы отлично выиграть Кубок Англии. Постараемся добиться максимального результата. Сделаем всё, чтобы достичь поставленных целей. В "Челси" всегда ставят задачу выигрывать трофеи" - цитирует Азара BBC.

Отметим, что за 11 туров до завершения нынешнего розыгрыша АПЛ "Челси" занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства, имея в своём активе 53 очка. В 1/8 финала Кубка Англии "синие" сыграют с "Халлом", а в 1/8 финала Лиги Чемпионов - с "Барселоной".  

Не пропустите: Азар поучаствовал в 105 голах "Челси" в АПЛ. | http://soccernews.ru

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