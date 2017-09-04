Азар: "Переход в Ла Лигу? Почему бы и нет"

Теги челсиэден азар

Азар: "Переход в Ла Лигу? Почему бы и нет"Вингер лондонского "Челси" Эден Азар высказался о своем возможном переходе в один из клубов испанской Ла Лиги.

"Переезд в Ла Лигу? В настоящий момент я хорошо себя чувствую в Англии, я играю за одну из лучших команд чемпионата. Но да, Ла Лига - особенный турнир. Почему бы и нет? Но, конечно, на данный момент я останусь здесь", - цитирует 26-летнего футболиста Marca.

Напомним, "Челси" может подать 55-миллионный иск против Косты. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию

Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов