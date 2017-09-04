Азар: "Переход в Ла Лигу? Почему бы и нет"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар высказался о своем возможном переходе в один из клубов испанской Ла Лиги.

"Переезд в Ла Лигу? В настоящий момент я хорошо себя чувствую в Англии, я играю за одну из лучших команд чемпионата. Но да, Ла Лига - особенный турнир. Почему бы и нет? Но, конечно, на данный момент я останусь здесь", - цитирует 26-летнего футболиста Marca.

Напомним, "Челси" может подать 55-миллионный иск против Косты. | soccernews.ru