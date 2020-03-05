Азар перенес операцию на травмированной ноге

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Азар перенес операцию на травмированной ноге

Вингер "Реала" Эден Азар перенес операцию в Далласе, сообщает сайт клуба.

Операция футболиста прошла успешно. Ожидается, что 29-летний бельгиец выбыл на два месяца.

Напомним, что ранее у Азара была выявлена трещина в малоберцовой кости правой ноги.

В текущем сезоне Азар провел 15 матчей, в которых забил один гол и отдал пять ассистов.

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