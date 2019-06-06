Азар перейдет в "Реал" за 145 миллионов евро

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Азар перейдет в "Реал" за 145 миллионов евро

Бельгийский нападающий лондонского "Челси" Эден Азар перейдет в мадридский "Реал", сообщает  The Telegraph.

По сведениям издания, трансфер бельгийца обойдется королевскому клубу в 98 миллионов евро. В эту сумму также войдут легко достижимые бонусы на 47 миллионов евро.

Таким образом, в ближайшее время форвард прибудет в Мадрид, чтобы пройти медицинское обследование.

В минувшем сезоне 28-летний Азар провел за "Челси" 52 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 17 голов.

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