Азар почти готов вернуться на поле

Теги реал мадридэден азар

Азар почти готов вернуться на поле Фото инстаграм Эдена Азара

Вингер "Реала" Эден Азар восстановился после повреждения и практически готов вернуться на поле.

По сведениям AS, бельгиец вернулся в общую группу еще в начале месяца и занимается без каких-либо ограничений.

Однако для задействования Азара наставнику "Реала" Зинедину Зидану нужно будет посадить на скамейку Винисиуса Жуниора или Марко Асенсио. Скорее всего, будет заменен бразилец, так как Азар предпочитает играть на левом фланге.

В текущем сезоне на счету Азара три гола и один ассист в 14 играх.

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