Азар поделился мнением о назначении Сарри на пост главного тренера "Челси"

Вингер "Челси" Эден Азар поделился мнением о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера "синих".

"Мы уже какое-то время знали, что Сарри возглавит "Челси". Хороший ли он тренер? Если его работа позволит мне завоевать трофеи, то да. Нам придётся усердно работать. В итальянском стиле. Но мы привыкли к такому и при Антонио Конте" - сказал Азар.

Напомним, что Сарри заключил с "Челси" контракт до 2021 года.

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