Азар поделился мнением об игре "Челси" в этом сезоне

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Азар поделился мнением об игре "Челси" в этом сезоне

Хавбек "Челси" Эден Азар прокомментировал выступления команды в текущем сезоне.

"АПЛ - сложный чемпионат. Трудно побеждать каждый год. В прошлом году мы не участвовали в Лиге Чемпионов. В этом не хватает времени, чтобы подготовиться к играм. Каждую неделю у нас по три матча" - приводят слова Азара английские СМИ.

На данный момент "Челси" находится на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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