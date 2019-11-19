Азар поделился мнением об успехах "Челси" после его ухода

Полузащитник "Реала" Эден Азар рассказал, что думает о результатах "Челси" после его ухода. Об этом сообщает Goal.com.

"Меня нет в "Челси", но они зажигают. Команда способна много забивать, болельщики довольны. Намечается отличный сезон, главное - удержать позиции.

Я бы хотел поиграть в "Челси" при Лэмпарде. Отлично, что команда сейчас на ходу, пусть продолжают в том же духе", - сказал Азар.

Напомним, футболист перешел в мадридский "Реал" этим летом из "Челси" за 100 миллионов евро.

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