Азар поделился мнением об успехах "Челси" после его ухода

1 Теги реал мадридэден азарчелси

Азар поделился мнением об успехах "Челси" после его ухода

Полузащитник "Реала" Эден Азар рассказал, что думает о результатах "Челси" после его ухода. Об этом сообщает Goal.com.

"Меня нет в "Челси", но они зажигают. Команда способна много забивать, болельщики довольны. Намечается отличный сезон, главное - удержать позиции.

Я бы хотел поиграть в "Челси" при Лэмпарде. Отлично, что команда сейчас на ходу, пусть продолжают в том же духе", - сказал Азар.

Напомним, футболист перешел в мадридский "Реал" этим летом из "Челси" за 100 миллионов евро.

Не пропустите: Азар назвал лучшего форварда в мире на данный момент| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не-не,оставайся в Реале)

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гнабри стал лучшим игроком Бундеслиги в октябре

Гнабри стал лучшим игроком Бундеслиги в октябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов