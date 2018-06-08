Азар поделился ожиданиями от ЧМ-2018

Вингер сборной Бельгии Эден Азар ожидает от своей команды успешного выступления на Чемпионате Мира-2018.

На групповом турнире мундиаля Бельгии предстоит сыграть с Панамой, Тунисом и Англией.

"У сборной Бельгии хорошие игроки, все играют в больших клубах в Англии, Италии и Испании, поэтому мы знаем, что делать. Золотое поколение? У Англии тоже было оно, 10 или 15 лет назад, но англичане ничего не выиграли. Может быть, бельгийцы отличаются от Англии. Посмотрим", - отметил он.

Читайте: Адвокат: "Раз нет Голландии, буду болеть за Россию на ЧМ-2018" | http://soccernews.ru