Азар поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"

Полузащитник "Реала" Эден Азар рассказал об ожиданиях от мадридского дерби с "Атлетико", которое пройдет в рамках 7-го тура Примеры. Об этом сообщается на официальном сайте "сливочных".

"В таких матчах всегда чувствуется страсть соперничества. Особенно, когда встречаются команды из одного города. Я хочу забить, выиграть и сделать фанатов счастливыми.

"Реал" - невероятный клуб. Хочется выиграть как можно больше трофеев", - сказал Азар.

Напомним, футболист перешел в мадридский клуб этим летом из "Челси" за 100 миллионов евро.

Матч "Реал" - "Атлетико" состоится 28 сентября на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало встречи - в 22:00 (мск).

"Реал" является лидером в турнирной таблице Ла Лиги, "Атлетико" отстает на 1 балл.

Читайте также: Азар назвал актера, который мог бы сыграть его в кино| http://soccernews.ru