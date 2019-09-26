Азар поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"

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Азар поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"

Полузащитник "Реала" Эден Азар рассказал об ожиданиях от мадридского дерби с "Атлетико", которое пройдет в рамках 7-го тура Примеры. Об этом сообщается на официальном сайте "сливочных".

"В таких матчах всегда чувствуется страсть соперничества. Особенно, когда встречаются команды из одного города. Я хочу забить, выиграть и сделать фанатов счастливыми.

"Реал" - невероятный клуб. Хочется выиграть как можно больше трофеев", - сказал Азар.

Напомним, футболист перешел в мадридский клуб этим летом из "Челси" за 100 миллионов евро.

Матч "Реал" - "Атлетико" состоится 28 сентября на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало встречи - в 22:00 (мск).

"Реал" является лидером в турнирной таблице Ла Лиги, "Атлетико" отстает на 1 балл.

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Дмитрий Владимирович
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