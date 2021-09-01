Азар поделился ожиданиями от сезона

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар поделился ожиданиями от нового сезона.

"Этот сезон обещает быть хорошим.

Я знаю, что это будет удачный сезон не только для меня, но и для "Реала".

Победа в матчах, получение наград, забивание голов, обводки, получение удовольствия от игры. Да, конечно. Я не сомневаюсь в этом", - сказал бельгиец.

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