Азар поделился ожиданиями перед матчем 2-го тура группового турнира ЛЧ с "Брюгге"

Форвард "Реала" Эден Азар рассказал, чего ждет от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Брюгге", который состоится сегодня, 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.



"Я осознаю, чего болельщики ждет от меня, я сам от себя многого жду. Я - свой самый главный критик. У нас прекрасный состав и я уверен, что усердная работа поможет достичь нам желаемого.



Не думаю, что матч с Брюгге будет легким, но мы готовились к этому матчу", - сказал Азар.



Напомним, 28-летний бельгиец перешел в "Реал" летом 2018 года за 100 миллионов евро из "Челси".



Матч 2-го тура группового этапа ЛЧ "Реал" - "Брюгге" состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 19:55 (мск).



В прошлом матче турнира "сливочные" проиграли ПСЖ со счетом 0:3.



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