Азар поделился впечатлениями после дебюта за "Реал"

Хавбек "Реала" Эден Азар рассказал, что думает о своем дебютном матче против "Леванте" (3:2) в рамках 4-го тура Примеры. Об этом сообщает As.

"Я очень рад, что вышел на поле и выиграл. Трудно было вернуться после травмы, однако главное - победа. Я очень доволен дебютом.

Я хотел сыграть на этом прекрасном стадионе с момента, как подписал контракт. Я наслаждался.

Хочу много играть и получать удовольствие от футбола. Мой дебют был на лучшем стадионе мира", - сказал Азар.

Ранее Куртуа рассказал, какие действия Азара в матче с "Леванте" разозлили его.

Напомним, бельгиец перешел в "Реал" этим летом из "Челси" за 100 миллионов евро.

Читайте также: "Французская революция" Зидана провалена? Или почему "Реал" все еще играет на старом багаже. | http://soccernews.ru