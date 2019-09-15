Азар поделился впечатлениями после дебюта за "Реал"

Теги эден азарреал мадридлеванте

Азар поделился впечатлениями после дебюта за "Реал"

Хавбек "Реала" Эден Азар рассказал, что думает о своем дебютном матче против "Леванте" (3:2) в рамках 4-го тура Примеры. Об этом сообщает As.

"Я очень рад, что вышел на поле и выиграл. Трудно было вернуться после травмы, однако главное - победа. Я очень доволен дебютом.

Я хотел сыграть на этом прекрасном стадионе с момента, как подписал контракт. Я наслаждался.

Хочу много играть и получать удовольствие от футбола. Мой дебют был на лучшем стадионе мира", - сказал Азар.

Ранее Куртуа рассказал, какие действия Азара в матче с "Леванте" разозлили его.

Напомним, бельгиец перешел в "Реал" этим летом из "Челси" за 100 миллионов евро. 

Читайте также: "Французская революция" Зидана провалена? Или почему "Реал" все еще играет на старом багаже. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" без Месси разобрала "Валенсию", но провела ужасный матч в обороне! Коллектив Эрнесто Вальверде все еще не внушает уверенности

"Барселона" без Месси разобрала "Валенсию", но провела ужасный матч в обороне! Коллектив Эрнесто Вальверде все еще не внушает уверенности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов