Азар подвел итоги матча 8-го тура Ла Лиги с "Гранадой"

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Азар подвел итоги матча 8-го тура Ла Лиги с "Гранадой"

Хавбек "Реала" Эден Азар прокомментировал победный матч 8-го тура Примеры с "Гранадой" (4:2). В этой встрече футболист забил дебютный гол за "сливочных".

"Доволен победой. Когда ты на поле, хочется забить, но важнее добыть победу. Мы все еще возглавляем турнирную таблицу Примеры, это наша цель.

Первый гол забить сложно, но сразу появляется уверенность. Для меня важно было забить.

Это была очень жесткая борьба, "Гранада" отлично играла", - передает слова Азара Marca.

"Реал" занимает 1 место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 18 баллов. Азар перешел в мадридский клуб этим летом из "Челси" за 100 миллионов евро.

А еще: Азар забил дебютный гол за "Реал"| http://soccernews.ru
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