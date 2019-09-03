Азар покинул расположение сборной Бельгии из-за повреждения
Форвард сборной Бельгии и мадридского "Реала" Эден Азар покинул расположение национальной команды из-за повреждения, передает Mundo Deportivo.
По данным источника, футболиста все еще беспокоит травма бедра, которую он получил 16 август на тренировке.
Напомним, 6 сентября сборная Бельгии сыграет с Сан-Марино, 9 сентября встретится с Шотландией.
В "Реале" надеяться, на то, что бельгиец успеет восстановится к матчу 4-го тура Примеры с "Леванте", который пройдет 14 сентября.
Отметим, что из-за травмы расположение также покинул брат Эдена, нападающий дортмундской "Боруссии" Торган Азар.
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