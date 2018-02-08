Азар получил индивидуальную награду

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар признан лучшим бельгийским игроком 2017 года, выступающим за рубежом, сообщает Goal.com.

27-летний футболист в борьбе за награду опередил хавбека "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне и полузащитника "Наполи" Дриса Мертенса.

Отметим, что в прошлом году Азар сыграл ключевую роль в победе "Челси" в АПЛ.

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