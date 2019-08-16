Азар получил повреждение на тренировке "Реала". Он пропустит первый матч сезона

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Азар получил повреждение на тренировке "Реала". Он пропустит первый матч сезона

Нападающий "Реала" Эден Азар получил повреждение на тренировке команды. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

По данным источника, у новичка "Реала" диагностировали мышечное повреждение бедра. Пока неизвестно сколько точно займет восстановление бельгийца.

Таким образом, Азар пропустит матч 1-го тура Примеры против "Сельты", который пройдет завтра, 17 августа.

Азар перешел в "Реал" этим летом из "Челси" за 100 миллионов евро. 

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Что у них там за физиотерапевт,Менди,Йович,Азар,Родриго и др.Ну что за некомпитентномть?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Что за грамотность?

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