Азар получил приз игроку матча с "Хаддерсфилдом" и отдал его Виллиану

Полузащитник "Челси" Эден Азар считает, что лучшим игроком матча 17-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (3:1) был его партнер по команде Виллиан.

Азар получил приз лучшему игроку матча и сразу же отдал его Виллиану.

"Нет, нет, это твой приз, мой друг, ты его заслужил", - сказал Азар.

