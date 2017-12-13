Азар получил приз игроку матча с "Хаддерсфилдом" и отдал его Виллиану

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Азар получил приз игроку матча с "Хаддерсфилдом" и отдал его Виллиану
Полузащитник "Челси" Эден Азар считает, что лучшим игроком матча 17-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (3:1) был его партнер по команде Виллиан.

Азар получил приз лучшему игроку матча и сразу же отдал его Виллиану.

"Нет, нет, это твой приз, мой друг, ты его заслужил", - сказал Азар.

Видео: Азар отдает приз Виллиану.

Напомним, что в этом матче 29-летний Виллиан забил гол и отдал 2 результативные передачи.

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