Азар получил приз игроку матча с "Хаддерсфилдом" и отдал его Виллиану



Полузащитник "Челси" Эден Азар считает, что лучшим игроком матча 17-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (3:1) был его партнер по команде Виллиан.

Азар получил приз лучшему игроку матча и сразу же отдал его Виллиану.

"Нет, нет, это твой приз, мой друг, ты его заслужил", - сказал Азар.

Видео: Азар отдает приз Виллиану.

Playing together

Title race

Man of the Match



Eden Hazard and Willian always have a laugh with @DesKellyBTS



These guys are too much! pic.twitter.com/JyXJGehPDY — BT Sport Football (@btsportfootball) 12 декабря 2017 г.

Напомним, что в этом матче 29-летний Виллиан забил гол и отдал 2 результативные передачи.

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