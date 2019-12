Азар пообещал вернуться в "Челси"

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар планирует однажды вернуться в "Челси". Об этом сам футболист сказал в общении с известным фанатом "синих" Фрэнком Халидом.

"Эден, нам не хватает тебя, ты нужен "Челси", - обратился болельщик к бельгийцу.

"Я вернусь, но у меня есть дела в "Реале", как только я покончу с ними, я вернусь", - ответил звёздный игрок.

Eden Hazard has promised Chelsea fan @FrankKhalidUK he will return to Stamford Bridge one day pic.twitter.com/uSjwJsra2W