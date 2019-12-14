Азар пообещал вернуться в "Челси"

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Азар пообещал вернуться в "Челси"

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар планирует однажды вернуться в "Челси". Об этом сам футболист сказал в общении с известным фанатом "синих" Фрэнком Халидом.

"Эден, нам не хватает тебя, ты нужен "Челси", - обратился болельщик к бельгийцу.

"Я вернусь, но у меня есть дела в "Реале", как только я покончу с ними, я вернусь", - ответил звёздный игрок.

28-летний Азар выступал за "Челси" с 2012 по 2019 год, сыграл 352 матча, забил 110 голов и сделал 92 ассиста.

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