Азар попал в заявку "Реала" на матч Лиги Чемпионов с гладбахской "Боруссией"

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Азар попал в заявку "Реала" на матч Лиги Чемпионов с гладбахской "Боруссией"

Тренерский штаб "Реала" огласил заявку на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против менхенгладбахской "Боруссией".

Отметим, в список игроков форвард Эден Азар, который в этом сезоне ни разу не выходил на поле.

Полная заявка:

вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе;

защитники: Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди, Серхио Сантос;

полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;

нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Матч "Боруссия" - "Реал" пройдет во вторник, 27 октября. Начало встречи - в 23:00 (мск).

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