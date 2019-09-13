Азар попал в заявку "Реала" на матч с "Леванте"
Стало известно, кто попал в заявку мадридского "Реала" на матч 4-го тура чемпионата Испании с "Леванте".
Отметим, что в заявку попал хавбек Эден Азар, который пропустил старт сезона из-за травмы. Этот матч может стать дебютной встречей для бельгийца в составе "королевского клуба".
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.
Защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Эдер Милитао, Марсело.
Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Эден Азар, Хамес Родригес, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.
Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович.
Матч пройдет на "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 14:00 (мск).
А еще: Футболисты "Реала" недовольны работой тренера по физподготовке| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Семак прокомментировал матч "Зенита" с "Арсеналом"
-
Цорн поделился мнением о главном тренере сборной России Черчесове
-
Бранислав Иванович провел 100-й матч за "Зенит"
-
Месси не попал в заявку "Барселоны" на матч с "Валенсией"
-
"Лилль" переиграл "Анжер" в матче 5-го тура чемпионата Франции
-
"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ
-
Азар попал в заявку "Реала" на матч с "Леванте"
-
"Атлетико" презентовал третий комплект формы
-
Цорн рассказал, хочет ли "Спартак" вернуть Дзюбу
-
Вальверде рассказал, когда Месси восстановится после травмы
-
"Наполи" хочет организовать товарищеский матч с клубом Марадоны
-
Зидан рассказал, когда дебютирует Азар
-
Цорн: "Нас устраивает Кононов"
-
Голкипер "Реала" Ареоля назвал Касильяса своим кумиром. Он будет играть под его номером
-
Футболисты "Реала" недовольны работой тренера по физподготовке
-
Тотти вступился за мальчика с прической Ибрагимовича
-
Дзюба и Азмун в старте "Зенита" на матч 9-го тура РПЛ с "Арсеналом"
-
Сульшер заявил, что де Хеа лучший голкипер в мире
-
У голкипера "Челси" Кепы худший показатель сэйвов в нынешнем сезоне АПЛ
-
Жена Иммобиле танцем пытается отвлечь мужа от компьютерной игры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0