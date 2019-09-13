Азар попал в заявку "Реала" на матч с "Леванте"

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Азар попал в заявку "Реала" на матч с "Леванте"

Стало известно, кто попал в заявку мадридского "Реала" на матч 4-го тура чемпионата Испании с "Леванте".

Отметим, что в заявку попал хавбек Эден Азар, который пропустил старт сезона из-за травмы. Этот матч может стать дебютной встречей для бельгийца в составе "королевского клуба".

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Эдер Милитао, Марсело.

Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Эден Азар, Хамес Родригес, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович. 

Матч пройдет на "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 14:00 (мск).

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