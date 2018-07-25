Азар попросил "Реал" ускорить его трансфер

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Азар попросил "Реал" ускорить его трансферВингер лондонского "Челси" Эден Азар попросил мадридский "Реал" ускорить его трансфер, информирует испанская пресса.

Так сообщается, что 27-летний бельгиец не хочет, чтобы сага с его переездом на "Сантьяго Бернабеу" затянулась до 9-го августа, когда в Англии закрывается трансферное окно. Бельгиец считает, что если до этого времени, его переход не будет закрыт, то потом он уже не сможет перебраться в королевский клуб, так как "аристократы" не смогут подписать ему замену.

Напомним,  Перес рассчитывает до конца недели закрыть первый летний звездный трансфер "Реала". | soccernews.ru

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