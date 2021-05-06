Азар после вылета "Реала" из ЛЧ смеялся в компании футболистов "Челси"

Теги реал мадридчелсиэден азарэдуар мендикурт зума

Азар после вылета "Реала" из ЛЧ смеялся в компании футболистов "Челси"

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар угодил в скандальную ситуацию после завершения ответного матча 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Челси".

Напомним, что "сливочные" потерпели поражение со счётом 0:2 и вылетели из турнира.

Несмотря на провал своей команды, Азар находился в довольно хорошем расположении духа - он обнимался с игроками "синих" Эдуаром Менди и Куртом Зума. Они активно общались друг с другом и смеялись.

30-летний бельгиец выступал за "Челси" с 2012 по 2019 год, после чего его продали "Реалу" за 100 миллионов евро + бонусы.

Не пропустите: "Челси" обыграл "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru 
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