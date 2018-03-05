Азар поставил игру "Манчестер Сити" выше "Барселоны"

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Азар поставил игру "Манчестер Сити" выше "Барселоны"Вингер лондонского "Челси" Эден Азар поставил игру "Манчестер Сити" выше выступления каталонской "Барселоны".

"Против "Барселоны" у нас было хотя бы несколько голевых моментов. В той игре мы могли забить. Против "Сити" мы не создали ничего - было сложно, конечно, найти ответ на их прессинг. Как только мы получали мяч, нас сразу же окружали три или четыре игрока. Также мы сами теряли мяч в простых ситуациях, мы не играли хорошо", - приводит слова 27-летнего бельгийца Manchester Evening News.

Напомним, Азар назвал трех лучших игроков АПЛ. | soccernews.ru

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