Азар поставил игру "Манчестер Сити" выше "Барселоны"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар поставил игру "Манчестер Сити" выше выступления каталонской "Барселоны".

"Против "Барселоны" у нас было хотя бы несколько голевых моментов. В той игре мы могли забить. Против "Сити" мы не создали ничего - было сложно, конечно, найти ответ на их прессинг. Как только мы получали мяч, нас сразу же окружали три или четыре игрока. Также мы сами теряли мяч в простых ситуациях, мы не играли хорошо", - приводит слова 27-летнего бельгийца Manchester Evening News.

Напомним, Азар назвал трех лучших игроков АПЛ. | soccernews.ru