Азар поставил условие перед "Реалом"

Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар согласился перейти в "Реал", но с одним условием, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, бельгиец потребовал от руководства королевского клуба продать Гарета Бэйла. В этом случае он будет не прочь перебраться в стан "королевского клуба".

Это кажется вполне выполнимым, так как руководство "Реала" уже начало поиски нового клуба для валлийца.

Что касается 27-летнего Азара, то "Челси" может продать его за 150 миллионов евро.

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