Азар потроллил Неймара?

Теги эден азарнеймар

Азар потроллил Неймара?Вингер лондонского "Челси" Эден Азар в инстаграме послал сообщение своему коллегу по амплуа из французского ПСЖ Неймару.

Так, футболист "синих" опубликовал свое фото с наградой лучшему игроку Лиги 1, которую он выигрывал дважды, выступая за "Лилль". Под снимком бельгиец оставил сообщение: "Желаю своему другу Неймару всего хорошего во Франции. Это будет твой следующий трофей":

Многие фанаты уже отметили тонкий троллинг Азара, намекнувшего бразильцу о том, что он сделал шаг назад в своей карьере.

Напомним, Неймар все еще не имеет права играть за ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии
Барса школоло

НЕЙМАР ЧМО! АЗАР КРУТ!

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Neymar JR

Neymar gazan

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Neymar JR

Hazard chmo

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Кронг

Ахах, Азар красава , хороший стеб над moneymar'ом

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Мадридист

Хах, тонко потролил moneymar'a

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Сергей

АЗАР ЛУЧШИЙ!

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Сергей

АЗАР ЛУЧШИЙ!

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