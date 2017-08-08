Азар потроллил Неймара?

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар в инстаграме послал сообщение своему коллегу по амплуа из французского ПСЖ Неймару.

Так, футболист "синих" опубликовал свое фото с наградой лучшему игроку Лиги 1, которую он выигрывал дважды, выступая за "Лилль". Под снимком бельгиец оставил сообщение: "Желаю своему другу Неймару всего хорошего во Франции. Это будет твой следующий трофей":

Многие фанаты уже отметили тонкий троллинг Азара, намекнувшего бразильцу о том, что он сделал шаг назад в своей карьере.

Напомним, Неймар все еще не имеет права играть за ПСЖ. | soccernews.ru