Азар поучаствовал в 105 голах "Челси" в АПЛ

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар оформил дубль в матче 27-го тура АПЛ против "Вест Бромвича".

Таким образом, 27-летний бельгиец поучаствовал в 105 голах "синих" в рамках Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, впереди Азара по этому показателю только легенды "Челси" Дидье Дрогба (159) и Фрэнк Лэмпард (237). | http://soccernews.ru