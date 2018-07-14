Азар поучаствовал в 25 голах в последних 25 матчах за сборную Бельгии

Вингер сборной Бельгии Эден Азар поразил ворота Англии в матче за третье место на ЧМ-2018.

Таким образом, 27-летний полузащитник поучаствовал в 25 голах в последних 25 матчах за "красных дьяволов".

Азар забил 12 мячей и сделал 13 результативных передач во время указанного периода.

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