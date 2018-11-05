Азар повторил достижение Радзински и Роббена

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар повторил достижение Томаша Радзински и Арьена Роббена, сообщает Opta.

По информации статистического портала, 27-летний бельгиец стал третьим игроком в истории АПЛ, которому удалось сделать ассист в трёх подряд матчах турнира после выхода на замену.

Отметим, что Радзински покорилось это достижение в марте 2004 года в составе "Эвертона", а Роббену - в апреле 2005 года в составе "Челси".

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