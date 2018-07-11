Азар: "Предпочитаю проиграть так с Бельгией, чем победить так с Францией"

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар пообщался с журналистами после поражения от Франции в 1/2 финала Чемпионата Мира-2018 (0:1).

Футболист раскритиковал игру соперника.

"Предпочитаю проиграть так с Бельгией, чем победить так с Францией", - сказал он.

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