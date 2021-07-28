Азар приехал в расположение "Реала" с травмой

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Как сообщает испанское издание AS, бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар прибыл на предсезонную подготовку команды с травмой.

По информации источника, футболист все еще не восстановился от повреждения, полученного на чемпионате Европы.

На данный момент бельгиец тренируется на базу "Реала" в Вальдебебасе по индивидуальной программе.

Напомним, что футболист перешел в королевский клуб летом 2019 года за 115 миллионов евро.

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