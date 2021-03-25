Азар приехал в сборную Бельгии для консультации с врачами

Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар побывал в расположении сборной Бельгии, чтобы проконсультироваться с врачами, сообщает Het Laatste Nieuws.

По сведениям источника, футболист долго разговаривал с физиотерапевтом Ливеном Мессхалком. По всей видимости, Азар хотел получить информацию по поводу лечения своего травмированного голеностопа. Кроме того, форварда беспокоит повреждение поясничной мышцы. После перехода в "Реал" бельгиец получил 11 травм за полтора года.

В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел за "Реал" 14 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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