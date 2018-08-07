Вингер лондонского "Челси" Эден Азар принял окончательное решение по своему будущему, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, 27-летний футболист продолжит выступать за "синих", однако не будет продлевать контракт, истекающий в 2020 году.

Впрочем, позднее Азар может подписать новое соглашение с "Челси", если команда будет успешно выступать во всех турнирах.

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