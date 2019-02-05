Азар принял решение по поводу своего будущего

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Азар принял решение по поводу своего будущего
Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар неопределенно высказался о своем будущем.

"Я знаю, что сделаю. Я принял решение", – приводит слова Азара RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Азар отказывается продлевать с "Челси" контракт, который истекает летом 2020 года. При этом футболист неоднократно заявлял о своем желании перейти в мадридский "Реал". "Челси" готов продать хавбека, но хочет получить за него не менее 112 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Азар провел за "Челси" 31 матч во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 10 голевых пасов.

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