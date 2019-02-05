Азар принял решение по поводу своего будущего
Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар неопределенно высказался о своем будущем.
"Я знаю, что сделаю. Я принял решение", – приводит слова Азара RMC Sport.
Ранее сообщалось, что Азар отказывается продлевать с "Челси" контракт, который истекает летом 2020 года. При этом футболист неоднократно заявлял о своем желании перейти в мадридский "Реал". "Челси" готов продать хавбека, но хочет получить за него не менее 112 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 28-летний Азар провел за "Челси" 31 матч во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 10 голевых пасов.
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|Челси
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|Арсенал Лондон
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|Вулверхэмптон
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|25
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Саутгемптон
|25
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|Бернли
|25
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|Кардифф Сити
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