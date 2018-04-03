Азар принял решение по своему будущему

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Азар принял решение по своему будущемуВингер лондонского "Челси" Эден Азар определился с планами на свое будущее, информирует ESPN.

По сведениям источника, ближайшим летом 27-летний бельгиец будет готов остаться на "Стэмфорд Бридж" только в том случае, если "аристократам" удастся квалифицироваться на следующий сезон в Лигу Чемпионов. В противном случае, он будет готов сменить клубную прописку. Приоритетным местом продолжения своей карьеры игрок определил мадридский "Реал", который проявляет к нему интерес.

Напомним, "Челси" могут покинуть сразу девять игроков. | soccernews.ru

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