Азар принял участие в 10 последних мячах сборной Бельгии в отборе ЧМ-2018

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Бельгии играет с Кипром.

Счет в этом поединке открыл полузащитник бельгийцев Эден Азар.

Этот мяч стал пятым для хавбека в матчах отбора к мировому первенству. Кроме этого Азар сделал пять результативных передач.

Таким образом Азар оказался причастен к 10 последних мячах сборной Бельгии в отборе ЧМ-2018.

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