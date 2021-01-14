Азар признан иконой бельгийского футбола

Болельщики сборной Бельгии путём голосования выбрали икону футбола в своей стране.

Этого звания удостоился вингер мадридского "Реала" Эден Азар.

В топ-10 за 125 лет также вошли Венсан Компани, Кевин де Брюйне, Ян Кулеманс, Поль Ван Химст, Ромелу Лукаку, Ги Тис, Эрик Геретс, Жан-Мари Пфафф и Раймонд Гуталс.

Помимо "Реала" 30-летний Азар выступал за "Челси" и "Лилль". За сборную Бельгии он выступает с 2008 года, сыграл 106 матчей и забил 32 гола.

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