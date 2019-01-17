Азар признан лучшим бельгийским футболистом года, играющим за границей

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Азар признан лучшим бельгийским футболистом года, играющим за границей

Полузащитник "Челси" Эден Азар стал лучшим бельгийским игроком 2018 года, который играет за границей.

Бельгиец набрал 287 голосов, обойдя футболиста "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне (186 голосов) и нападающего "Наполи" Дриса Мертенса (61 голос).

В текущем сезоне хавбек участвовал в 21 матче в АПЛ, где отметился 10 голами и 10 ассистами.

Вместе с клубом Азар стал чемпионом Англии (2014/15, 2016/17), обладателем Кубка Футбольной лиги (2014/15) и Кубка Англии (2017/18), а также победителем Лиги Европы УЕФА (2012/13).

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