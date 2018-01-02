Азар признан лучшим футболистом Бельгии

Полузащитник "Челси" Эден Азар стал лучшим футболистом Бельгии, сообщает сайт федерации бельгийской футбола.

Азар занял первое место по результатам голосования и набрал 10280 человек. Вторым стал хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне (4710), третьим - форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку (3223).

В топ-5 также вошли Дрис Мертенс из "Наполи" (3123) и Тома Менье из ПСЖ (2884).

В 2017 году 26-летний Азар провел 52 матча, забил 20 мячей и отдал 7 голевых передач.

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