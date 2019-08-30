Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии УЕФА



Нападающий Эден Азар стал лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии УЕФА.



Напомним, что в прошлом сезоне форвард играл в составе "Челси", с котором он выиграл Лигу Европы.



За звание стать лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 также боролись форвард Оливье Жиру ("Челси") и сербский нападающий Лука Йович, который этим летом перешел в "Реал".



Этим летом Азар перешел в мадридский "Реал" за 100 миллионов евро. Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2020.

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