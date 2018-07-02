Азар признан лучшим игроком матча Бельгия – Япония

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Азар признан лучшим игроком матча Бельгия – Япония

Сборная Бельгии обыграла Японию (3:2) в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.

Лучшим игроком этой встречи признан бельгийский полузащитник Эден Азар.

27-летний Азар в этом поединке отметился голевой передачей.

Не пропустите: Бельгия, проигрывая в два мяча, вырывает у Японии путевку в четвертьфинал. | http://soccernews.ru

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