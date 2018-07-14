Азар признан лучшим игроком матче Бельгия - Англия

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Азар признан лучшим игроком матче Бельгия - Англия

Вингер Эден Азар признан лучшим игроком матча за третье место на ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Англии.

Лидер "красных дьяволов" отыграл этот поединок полностью и забил второй гол своей команды.

Не пропустите видеообзор матча Бельгия - Англия. | http://soccernews.ru

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