Азар признан лучшим игроком матче Бельгия - Англия

Вингер Эден Азар признан лучшим игроком матча за третье место на ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Англии.

Лидер "красных дьяволов" отыграл этот поединок полностью и забил второй гол своей команды.

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