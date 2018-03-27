Азар призвал не сравнивать его с Месси

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Азар призвал не сравнивать его с Месси

Вингер "Челси" Эден Азар рассказал о своём отношении к сравнениям с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.

"Меня нельзя сравнивать с Месси. Это невозможно. Да, мы оба миниатюрные и быстрые, но он забивает практически в каждом матче" - цитирует бельгийца Four Four Two.

В этом сезоне 27-летний Азар сыграл за "Челси" 41 матч, забил 15 голов и сделал 12 результативных передач. В активе 30-летнего Месси 43 игры, 35 мячей и 19 ассистов.

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