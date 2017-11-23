Азар прокомментировал переход Неймара в ПСЖ

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Азар прокомментировал переход Неймара в ПСЖВингер лондонского "Челси" Эден Азар прокомментировал переход своего коллеги по амплуа Неймара во французский ПСЖ.

"Новые игроки пришли в клуб, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. Им повезло, что у них есть много денег, и они покупают сильных игроков. Я думаю, что для Лиги 1 - здорово, что Неймар пришел. Но, может быть, это не лучшим образом скажется на конкуренции в чемпионате, потому что ПСЖ, несомненно, сокрушит всех", - цитирует 26-летнего бельгийца le10sport.

Напомним, Азар высказался о результативности атакующего трио ПСЖ. | soccernews.ru

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