Азар прокомментировал переход Неймара в ПСЖ

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар прокомментировал переход своего коллеги по амплуа Неймара во французский ПСЖ.

" Новые игроки пришли в клуб, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. Им повезло, что у них есть много денег, и они покупают сильных игроков. Я думаю, что для Лиги 1 - здорово, что Неймар пришел. Но, может быть, это не лучшим образом скажется на конкуренции в чемпионате, потому что ПСЖ, несомненно, сокрушит всех ", - цитирует 26-летнего бельгийца le10sport.

Напомним, Азар высказался о результативности атакующего трио ПСЖ. | soccernews.ru