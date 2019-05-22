Азар прокомментировал переход в дортмундскую "Боруссию"

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Азар прокомментировал переход в дортмундскую "Боруссию"

Бельгийский полузащитник Торган Азар поделился мыслями о своём трансфере в дортмундскую "Боруссию".

"Я благодарен всем за пять прекрасных лет в Менхенгладбахе и за приятные воспоминания. Сейчас идеальный момент для того, чтобы сделать следующий шаг в карьере. Я горжусь тем, что буду играть за Дортмунд. Это топ-клуб с невероятными фанатами", - сказал 26-летний футболист.

Азар выступал за менхенгладбахскую "Боруссию" с 2014 года, сыграл 182 матча, забил 46 мячей и сделал 45 результативных передач.

"Жеребята" заработали на продаже игрока 25 миллионов евро.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" договорилась о переходе ещё одного игрока сборной Германии. | http://soccernews.ru
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