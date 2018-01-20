Азар прокомментировал победу над "Брайтоном"

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Азар прокомментировал победу над "Брайтоном"

Хавбек "Челси" Эден Азар поделился мнением о матче против "Брайтона" (4:0).

"Мы отлично начали игру, хорошо комбинировали, сумели забить много голов. Во втором тайме немного расслабились. Просто, когда ведешь в счете в два мяча, складывается ощущение, что игра уже сделана, но это не так" - приводит слова Азара ВВС.

Смотрите также обзор матча "Брайтон" - "Челси". | http://soccernews.ru

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